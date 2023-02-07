فوتشيتش يحذر من اتساع النزاع في أوكرانيا وخروجه عن السيطرة

حذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من خطر اتساع رقعة النزاع في أوكرانيا وخروجه عن السيطرة في نهاية المطاف جراء تكديس الأسلحة لدى قوات كييف

وقال فوتشيتش في تصريح لقناة "بينك" الصربية، يوم الثلاثاء: "أتوقع تصعيدا ملحوظا للنزاع. وأعتقد أنه بعد الدبابات سيتخذ القرار بتزويد الجانب الأوكراني بطائرات "إف 16"، ما سيدفع بالنزاع نحو الخروج عن السيطرة".

إقرأ المزيد

يذكر أن الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وعددا من الدول الغربية قد أعلنت عن قرارها تزويد أوكرانيا بالدبابات.

وطالبت كييف الغرب بتقديم الطائرات، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن واشنطن لن تورد طائرات "إف 16" لأوكرانيا، بينما تحدث المسؤولون في بعض الدول عن إمكانية تزويد القوات الأوكرانية بالطائرات.

المصدر: تاس