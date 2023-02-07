شبه جزيرة القرم الروسية تجمع تبرعات ومساعدات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

أعلنت الخدمة الصحفية للإدارة الروحية لمسلمي شبه جزيرة القرم الروسية، بدء عملية جمع المساعدات الإنسانية والتبرعات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

ووفقا للبيان: "الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول، بالتعاون مع مجلس تتار القرم برئاسة جمهورية القرم، تعلن بدء جمع المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال".

وأكد المفتي، أن الراغبين في مساعدة الضحايا يمكنهم الاتصال بالأئمة في مناطقهم أو تحويل الأموال لحساب الصندوق الخيري لمسلمي القرم.

ويوم أمس، أكد نائب رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا المفتي إلدار علاء الدينوف، أن مسلمي روسيا، يعبرون عن تعازيهم لشعبي سوريا وتركيا وينظمون حملة تبرعات لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وقال علاء الدينوف: "باسم المؤمنين في روسيا وبالأصالة عن نفسي، أتقدم بأحر التعازي لذوي الضحايا وأصدقائهم ولكل من عانوا من هذه المأساة، ألهمكم الله تعالى الصبر والحكمة على تحمل هذا المصاب".

وأضاف: "اليوم تحزن قلوبنا على مصابكم، ونرفع أيدينا بالدعاء لكم، ومستعدون للمساعدة.

المصدر: نوفوستي