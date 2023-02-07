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الجيش الإسرائيلي يعترف بالفشل: مشتبه به يتسلل إلى لبنان نتيجة خطأ بشري وخلل تقني

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعترف بالفشل: مشتبه به يتسلل إلى لبنان نتيجة خطأ بشري وخلل تقني
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه تم يوم أمس الاثنين، إجراء تحقيق أولي بشأن تسلل مشتبه به من الأراضي الإسرائيلية إلى لبنان.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "جرى يوم أمس تحقيق أولي في حادث عبور المشتبه به من الأراضي الإسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "يستشف من التحقيق أنه خلال عبوره سادت أحوال جوية سيئة..لم يتم رصد المشتبه به نتيجة خطأ بشري وخلل تقني في النظام العملياتي والمعلوماتي".

وأردف: "ستتم دراسة نتائج التحقيق واستخلاص العبر منه فورا".

المصدر: RT

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