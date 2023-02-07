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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 5434 قتيلا وأكثر من 31 ألف جريح

وزير الداخلية التركي: محنة زلزال اليوم أكبر كارثة طبيعية تواجه جمهوريتنا على مر التاريخ

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وزير الداخلية التركي: محنة زلزال اليوم أكبر كارثة طبيعية تواجه جمهوريتنا على مر التاريخ
AFP
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اعتبر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الثلاثاء أن "محنة الزلزال الحالية، هي أكبر كارثة طبيعية واجهناها في تاريخ الجمهورية التركية".

وأوضح سليمان صويلو قائلا: "عدد المباني التي تدمّرت تماما في ولاية كهرمان ماراش التركية (لوحدها)، 941 مبنى وفق الإحصاءات الرسمية، وتقديراتنا أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير".

وأضاف صويلو: "الأحوال الجوية السيئة والمنخفض الجوي، يعيقان وصول طواقم الإنقاذ لعدد من المناطق".

وأردف وزير الداخلية التركي: "أرسلنا أكثر من 18 ألفا من قوات الجندرما التركية، إلى المناطق المتضررة بالزلزال".

وفجر أمس الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة  7.7 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: RT

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تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. لحظة بلحظة