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لافروف يجري محادثات مع وزير خارجية مالي في باماكو

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أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع وزير خارجية مالي عبدالله ديوب، حول قضايا التعاون الثنائي بين البلدين وعدد من الشؤون الدولية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في منشور "مفاوضات في باماكو".

وأرفقت زاخاروفا التسجيل بصور لافروف برفقة وزير خارجية مالي.

كما من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع رئيس الفترة الانتقالية لمالي، أسيمي غويتا.

ويزور لافروف والوفد المرافق، مالي لبحث توسيع التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والقضايا الدولية والإفريقية.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية الذي نشرته في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ستركز المحادثات على توسيع التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وتكثيف التفاعل في المجالات الواعدة مثل تطوير الاحتياطيات المعدنية، والاستكشاف الجيولوجي، والطاقة والبنية التحتية والزراعة.

وسيتم بحث الجوانب العملية لعمليات التسليم القادمة للقمح الروسي والأسمدة والمنتجات النفطية إلى مالي.

ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن يتم بحث قضايا زيادة تعزيز العلاقات العسكرية والعسكرية الفنية بين البلدين، فضلا عن التعاون الإنساني.

المصدر: RT

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