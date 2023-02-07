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بوريل: الاتحاد الأوروبي أنشأ مركزا متخصصا لمحاربة المعلومات المضللة

أخبار العالم

بوريل: الاتحاد الأوروبي أنشأ مركزا متخصصا لمحاربة المعلومات المضللة
ria.ru
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صرح مسؤول السياسات الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد ينشئ مركزا متخصصا، لجمع وتحليل التهديدات المعلوماتية، والتلاعب المعلوماتي.

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر حول مكافحة المعلومات المضللة، أن هذا المركز سيسمح بمشاركة المعلومات والخبرة والمعرفة، بين الخبراء والمحللين، مشيرا إلى أن حرب المعلومات طويلة، وأوروبا بحاجة إلى تطوير أدواتها بهذا الصدد.

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وأوضح، أن برنامج الدفاع الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي، بعنوان "البوصلة الاستراتيجية"، نص على إنشاء مركز معلوماتي متخصص، بهدف حماية المجتمعات الأوروبية "الديمقراطية"، من المعلومات المضللة.

وأشار بوريل، إلى أن جمع البيانات حول المعلومات المضللة، ساعد في فرض عقوبات بحق ناشري المعلومات المضللة، وساهم في وقف نشر هذه المواد في الاتحاد الأوروبي.

وأكد بوريل على ضرورة رفع الاستثمارات في مجالات مكافحة المعلومات المضللة حول العالم.

 

المصدر: نوفوستي

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