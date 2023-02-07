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زلزال تركيا.. إنقاذ أم ورضيعها من تحت الأنقاض

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زلزال تركيا.. إنقاذ أم ورضيعها من تحت الأنقاض
Globallookpress Depo PhotosKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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نجح رجال الإنقاذ في تركيا في إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 30 عاما وطفلها البالغ من العمر 6 أشهر من تحت أنقاض منزل انهار جراء الزلزال بعد مرور 29 ساعة.

نقلت ذلك قناة TRT التفزيونية حيث تابعت القناة: "انتشل رجال الإنقاذ امرأة تدعى هيوليا يلمظ تبلغ من العمر 30 عاما، وابنتها عائشة فيرا يلمظ البالغة من العمر 6 أشهر من تحت أنقاض أحد المباني في منطقة أوداباشي بمقاطعة هاتاي بعد مرور 29 ساعة على وقوع الزلزال".

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وقد نقلت المرأة وابنتها إلى المستشفى على الفور، ولا زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

كذلك نقلت "يني شفق" انتشال رضيع آخر من تحت الأنقاض وسط ذهول الأب وفرحته، فيما نشرت مقطع الفيديو على موقع "تويتر".

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة قد ضرب جنوب شرق تركيا، ما يجعله الأقوى في البلاد منذ زلزال عام 1939، وفقا لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وضرب زلزال آخر قوته 7.6 البلاد بعد ظهر يوم الاثنين، حيث تجاوزت حصيلة القتلى بحسب آخر البيانات 3400، فيما أصيب أكثر من 20 ألف. وقد أعلن الرئيس أردوغان 7 أيام حدادا وطنيا في البلاد على ضحايا الكارثة.

كذلك وردت أنباء عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي أكثر من 800 شخص، وأصيب أكثر من 1400.

المصدر: نوفوستي

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