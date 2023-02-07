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استطلاع: غالبية الأمريكيين يعتبرون أن بايدن لم يحقق الكثير حتى الآن

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استطلاع: غالبية الأمريكيين يعتبرون أن بايدن لم يحقق الكثير حتى الآن
AFP
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أظهر استطلاع جديد للرأي أن 62% من الأمريكيين يعتبرون أن الرئيس جو بايدن لم يحقق الكثير خلال أول عامين في ولايته الرئاسية.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وقناة "أي بي سي نيوز" إلى أن 36% فقط من الأمريكيين يعتقدون أن بايدن قد أنجز قدرا كبيرا أو قدرا جيدا من العمل.

وكشف الاستطلاع عن تباينات كبيرة في نظرة الأمريكيين إلى بايدن بين الديمقراطيين والمستقلين والجمهوريين، مبينا أن 77% من الديمقراطيين و32% من المستقلين و7% من الجمهوريين يعتبرون أن بايدن أنجز الكثير أو قدرا جيدا من العمل.

وقال 93% من الجمهوريين و66% من المستقلين و22% من الديمقراطيين، إن بايدن لم ينجز الكثير.

ويظهر الاستطلاع التحدي الذي يواجهه بايدن والديمقراطيون في الكونغرس لإقناع الناخبين بإنجازاتهم قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

المصدر: The Hill

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