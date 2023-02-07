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السلطات التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 3381 قتيلا و20436 جريحا

تركيا ترفض "خدمة" عرضها ماسك لمواجهة تداعيات الزلزلال

أخبار العالم

تركيا ترفض
AFP
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رفضت الحكومة التركية، اقتراح إيلون ماسك، إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.

وردا على سؤال عما إذا كان يمكنه المساعدة في أقمار Starlink أثناء انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات الناجم عن زلزال قوي في تركيا، كتب ماسك في تغريدة عبر "تويتر" أن شركة Space Exploration Technologies Corp، يمكن أن نوفر شبكة Starlink، بمجرد موافقة الحكومة التركية، مشيرا إلى أنه "لم تتم الموافقة على Starlink من قبل الحكومة التركية حتى الآن".

ومن المقرر أن تطلق سبيس إكس "تركسات 6A"، أول قمر صناعي للاتصالات في تركيا إلى مداره في الربع الأول من هذا العام.

يذكر أن زلزالا بقوة 7.7 درجة ضرب مدينة غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا فجر يوم أمس الاثنين، أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص في سوريا وتركيا، وآلاف الجرحى والعالقين تحت الأنقاض، في أقوى زلزال يضرب البلاد منذ عام 1939، وشعر بارتدادته في منطقة شرق المتوسط.

المصدر: RT

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