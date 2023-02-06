موقع أمريكي يسأل: أين زعيم كوريا الشمالية؟

أفادت وسائل إعلام بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تغيب عن اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم الذي عقد يوم أمس الأحد، وذلك للمرة الثالثة.

وحسب موقع NK News الأمريكي المتخصص في الملفات الكورية الشمالية، فإن اليوم الاثنين يصادف اليوم الـ35 دون ظهور علني جديد لكيم في وسائل الإعلام الحكومية، وهي ثاني أطول فترة انقطاع له على الإطلاق، مبينة أن أطول فترة تغيب له على الإطلاق كانت 40 يوما في عام 2014.

وأوضحت أن كيم تغيب عن اجتماعات المكتب السياسي مرتين فقط من قبل، في يونيو وسبتمبر من العام الماضي، وذلك بعد أن عدل الحزب الحاكم قواعده في مؤتمره في يناير 2021 للسماح بمثل هذه الاجتماعات بناء على تفويض من كيم.

المصدر: NK News