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الكرملين لم يدحض أو يؤكد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت

أخبار العالم

الكرملين لم يدحض أو يؤكد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت
Globallookpress Ilia Yefimovichdpa
رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت (صورة أرشيفية)
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رفض المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت بشأن وساطته بين موسكو وكييف.

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حدث ذلك أثناء الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث لم ينف بيسكوف أو يؤكد تصريحات بينيت التي قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد "وعده" في بداية الصراع في أوكرانيا بأنه لن يأمر بتحييد زيلينسكي، ما دفع الأخير إلى نشر مقطع فيديو من مكتبه يقول فيه إنه "ليس خائفا".

وزعم بينيت في مقابلة، نشرها على موقع "يوتيوب"، أنه لعب دور الوسيط بين موسكو وكييف بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، تلبية لطلب زيلينسكي عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: RT

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