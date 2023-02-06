الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه يتابع حوادث "التسلسل"

أكد الجيش الإسرائيلي أنه يتابع حوادث التسلسل التي تحصل من لبنان وقطاع غزة، وذلك بعد حادثي تسلسل يوم أمس الأحد.

عبر رجل مجهول الحدود من إسرائيل إلى لبنان يوم أمس الأحد، وبعد ساعات تم الإبلاغ عن تسلل اثنين على الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بالوقائع ويحقق في ملابساتها، مبينا أنه في كلتا الحالتين، تم أخذ المشتبه بهم للاستجواب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الاثنين اللذين اعتقلا بعد عبورهما من غزة تم القبض عليهما دون سلاح".

يذكر أن هذه هي الحادثة الثانية من نوعها من لبنان خلال أسبوع بعد عبور مواطن عربي من إسرائيل الحدود واحتجازه من قبل السلطات اللبنانية، التي قالت إنها سترحله إلى إسرائيل.

المصدر: i24news