بكين تؤكد أن المنطاد الذي حلق فوق أمريكا اللاتينية صيني

أكدت الصين اليوم الاثنين، أن المنطاد الذي رصدته واشنطن محلقا فوق أمريكا اللاتينية صيني، بعدما أسقطت الولايات المتحدة منطادا مماثلا في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في إحاطة صحافية "أصبح مفهوما أن المنطاد غير المأهول صيني"، مشيرا إلى أنه "انحرف بشكل خطير عن مساره المحدد وانتهى به المطاف عن طريق الخطأ فوق أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، السبت الماضي، أن الجيش وبتكليف من الرئيس جو بايدن، أسقط بالونا صينيا كان يحلق في المجال الجوي الأمريكي.

وبحسب وزير الدفاع الأمريكي، فقد تم استخدام الجهاز لمراقبة المنشآت الاستراتيجية الأمريكية.

من جانبها قالت الصين إنها لا تقبل التكهنات التي لا أساس لها من الصحة على خلفية المنطاد، مشيرة إلى أنه جهاز خاص لدراسة الطقس، وانحرافه عن مساره ناتج عن قوة قاهرة.

كما اعتبرت الصين أن استخدام القوة العسكرية الأمريكية ضد المنطاد المدني الصيني هو رد فعل مبالغ فيه، مضيفة أن الصين تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: "أ ف ب" + RT