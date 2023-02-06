فلسطين تدين المعايير المزدوجة للغرب والعقوبات المناهضة لروسيا

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، أن دولة فلسطين تدين المعايير المزدوجة للغرب، بما في ذلك العقوبات المناهضة لروسيا.

وقال المالكي: "الأوروبيون والأمريكيون فرضوا عقوبات على روسيا بسبب الأحداث التي وقعت في شبه جزيرة القرم، فيما امتنعوا عن القيام بأي عمل ضد إسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 50 عاما".

وأضاف الوزير الفلسطيني: "هذا في الواقع انعكاس للمعايير المزدوجة التي نرفضها، وأنا أعلم أن روسيا ترفضها أيضا".

ومنذ 24 فبراير تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لاجتثاث النازية، ونزع سلاح قوات كييف، وتتمثل مهمتها الرئيسية بحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، والهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.

وأضاف بوتين، أن الغرب حاول تشكيل جيب مناهض لروسيا في أوكرانيا، سعيا منه إلى ضمان انهيار روسيا، ولمنع تحقيق ذلك تم إطلاق عملية عسكرية خاصة.

كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو"، متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، وقال: "ليس من خلال توريد الأسلحة فقط، ولكن أيضا بتدريب الأفراد على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها".

المصدر: نوفوستي