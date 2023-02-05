بعد فضائح الفساد .. الدفاع الأوكرانية تجري علميات تقييم وتدقيق تشمل أنظمة المشتريات

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، بعد فضيحة المشتريات التي عصفت بالوزارة، عن إطلاق مراجعة وتقييم لجميع أنظمة المشتريات، على أن تكتمل في غضون أسبوع.

وقال ريزنيكوف: "لقد أطلقنا تدقيقا داخليا يتحقق من جميع أنظمة المشتريات، ولا يزال العمل جاريا به.. أعتقد أنه في غضون أسبوع، سيتم الانتهاء رسميا، وجميع الإجراءات ستنتهي في فبراير.. ثم ستكون هناك استنتاجات تدقيق لكل شيء.. ثم سيتم وضعه على جدول لاتخاذ القرارات المناسبة".

ووفقا له، يتم إجراء تدقيق حكومي بالتوازي، ودائرة الحسابات في البرلمان الأوكراني مستعدة لبدء تدقيق المساعدة التقنية الدولية.

وأضاف ريزنيكوف: "اليوم، قمنا بإعادة تقييم العديد من أقسام وزارة الدفاع، هذه هي المديرية الرئيسية للممتلكات والموارد، وإدارة المشتريات.. إعادة التقييم مستمرة.. لقد استبدلنا إدارة شركات التصدير الخاصة التي تم نقلها إلى إدارتنا لضمانها.. سنعمل على هذا المسار بشكل أكثر".

المصدر: نوفوستي