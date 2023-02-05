إيران: بدء عمليات تعدين اليورانيوم في أكبر مناجم البلاد

أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم السبت، بدء عمليات تعدين اليورانيوم في أكبر مناجم البلاد.

وأوضح محمد إسلامي قائلا: "بدأنا اليوم عمليات التعدين في منجم ناريكان بمنطقة بافق وسط البلاد، وهدفنا استخراج العناصر الأساسية".

وأضاف إسلامي: "سيؤمن هذا المنجم جزء من احتياجاتنا من عنصر اليورانيوم والعناصر المصاحبة المطلوبة من الموليبدينوم".

وتمت الإشارة إلى أن منجم ناريكان يعد من أكبر مناجم اليورانيوم في إيران، وفيه طاقة إنتاجية كبيرة، ويقع في محافظة يزد وسط البلاد، على بعد 35 كم من مدينة بافق، ويمكن اعتباره أكبر منجم للموليبدينوم في إيران.

المصدر: "تسنيم"