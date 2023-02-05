الحكومة الإسرائيلية تعطي "الضوء الأخضر" لبناء مستوطنة جديدة في غلاف غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء مستوطنة جديدة في منطقة غلاف غزة، حسبما نقلت مراسلتنا.

وقال نتنياهو في حسابه على "تويتر": "بالتعاون مع وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف، قررنا اليوم في الحكومة بناء مستوطنة جديدة في غلاف غزة".

وأضاف: "إقامة المستوطنة الجديدة هو دليل آخر على صمود منطقة غلاف غزة وقوة دولة إسرائيل".

وفي وقت سابق، تعهدت الحكومة اليمينة الجديدة، بمواصلة عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، برغم تحذيرات الإدارة الأميركية لها.

وكان نتنياهو، قد أعلن أن حكومته الجديدة تدعم بناء المستوطنات، شريطة أن تتم بشكل قانوني وبتنسيق مسبق بين الجهات والهيئات الحكومية في بلاده، كما تعهد بإضفاء الشرعية على عشرات المناطق الاستيطانية التي بنيت دون تصريح رسمي، قبل نهاية فبراير.

وسبق أن أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس، في مقابلة صحفية في 18 يناير الماضي، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لا تؤيد توسيع المستوطنات الإسرائيلية كونها تقوض حل الدولتين.

وأقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة يقطنها نحو 600 ألف يهودي منذ احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967.

المصدر: RT