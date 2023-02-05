عن "كذبة كولن باول" .. أستاذ تاريخ مصري يتحدث لـ"RT" كم دفعت المنطقة ثمنها باهظا

أكد أستاذ التاريخ، أحمد الصاوي، أن رفع كولن باول الأنبوبة التي ادّعى أنّ فيها فيروس "الجمرة الخبيثة" تصنّعه بغداد، كان أبرز أجزاء "المسرحية" في الحملة الأطلسية لتسويغ غزو العراق.

وأشار القيادي السابق بالحزب الناصري في تصريح لـ"RT"، إلى أنه في مثل هذا اليوم قبل 20 عاما، باغت وزير خارجية "القطب الأوحد" الأسبق كولن باول، أعضاء مجلس الأمن الدولي، وأخرج من جيبه في حركة مسرحية أنبوبة وراح يرغي ويزبد محذرا بكل ما أوتي من بلاغة وكلمات التخويف ليمنح الهجوم البربري على العراق مبرّرات واهية، لافتا إلى أن كذبة باول لم تكن هي آخر ما في جعبة الوضاعة آنذاك .

توني بلير يكتفي بالاعتذار

وأردف قائلا: "كانت هناك كلمات رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي أكد، برطانة استعمارية عتيدة في الكذب، أنّ لدى مخابرات بلاده معلومات مؤكدة عن أن العراق يخفي ترسانة من أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف الصاوي: "لكن سليل الإمبراطورية الاستعمارية لم يورّط نفسه بحمل أنبوبة لمجلس الأمن واكتفى مؤخرا بتقديم اعتذار في صورة تفسير لما أدلى به منوها أنها كانت تقارير غير جازمة."

وتابع أستاذ التاريخ المعاصر: "لكن كولن باول لم يفصح بعد عن محتوى تلك الأنبوبة التي غامر بسمعته ونزاهته من أجل ترويع مجلس الأمن والبشرية بها، وبالطبع لن يقدم اعتذارا ولن يفصح عن حقيقة المادة في الأنبوبة."

دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفي هذا السياق، قال الصاوي: "لا يمكن في هذا اليوم أن نتجاهل التقرير المبهم الذي أعلنه محمد البرادعي باسم الوكالة الدولية للطاقة النووية وهو لا يختلف كثيرا عن أنبوبة كولن باول من حيث الجوهر المخادع، إذ رغم عمل المفتشين بالعراق وعدم عثورهم على أية أدلة تثبت وجود أسلحة دمار شامل، خرج تقريره يحمل تشكيكا في أن العراق ربما يكون قد أخفى شيئا عن مفتشي الوكالة."

واعتبر أن "أهل الكذبة"، التي قتلت الملايين من العراقيين وأدت لنهب ثرواته ومقدراته وآثاره، لازالوا يمرحون دون أدنى شعور بالذنب بل وبدون أن تزور وجناتهم حمرة الخجل.

هذا ولم يستبعد الصاوي مطلقا "أن نرى أنبوبة كولن باول بعد عدة سنوات في مزاد علني لبيع "أسخف كذبة" في التاريخ الحديث، بينما يكابد العراق فقرا مقيما في بلاد الرافدين والنفط والغاز وتمزقه الطائفية وتجثم فوق أنفاسة طغمة من الفاسدين قل أن تجد شبيها لهم في شرههم ووحشيتهم."

ناصر حاتم -القاهرة

المصدر: RT