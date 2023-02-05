الدفاع الروسية: قوات كييف تخطط لاستفزازات واسعة في كراماتورسك لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية تعتزم تنفيذ استفزاز واسع النطاق في المستقبل القريب، من أجل اتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب".

وأكدت الدفاع الروسية، أنه حسب المعلومات التي أكدتها عدة مصادر مستقلة، تعتزم الخدمات الخاصة الأوكرانية القيام باستفزاز واسع النطاق في المستقبل القريب، في مدينة كراماتورسك لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب".

وأضافت، خطط نظام كييف لقصف منظم لمباني مستوصفات الأدوية والأورام في كراماتورسك، وكذلك مستشفى المدينة الأول من أجل اتهام روسيا بارتكاب "هجوم متعمد" على أهداف مدنية.

وقالت الوزارة، إن الغرب سيقدم الاستفزاز بتفجير المنشآت الطبية في كراماتورسك على أنه "جريمة حرب" لروسيا الاتحادية تتطلب تسريع تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى كييف.

كما أشارت الدفاع الروسية، إلى وصول عدد من الصحافيين والإعلاميين الغربيين، إلى مدينة كراماتورسك، برفقة ضباط من إدارة أمن الدولة لتغطية الاستفزازات التي تعدها الخدمات الخاصة الأوكرانية.

كما أكدت الوزارة، أنه تم إجلاء العاملين في المؤسسات الطبية، ونقل جميع الموظفين إلى نظام العمل عن بعد حتى إشعار آخر.

وشددت الدفاع الروسية، على أنه، على خلفية الإخفاقات العسكرية للجيش الأوكراني، تحاول سلطات كييف زيادة الضغط على الرأي العام في الدول الغربية بمثل هذه الاستفزازات، من أجل توسيع نطاق الإمدادات من الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية