نجل ترامب ساخرا من بايدن: انتظر حتى يكمل منطاد التجسس مهمته ثم أسقطه في المياه العميقة!

انتقد نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جونيور، طريقة تعامل الرئيس الحالي جو بايدن مع قضية منطاد "التجسس" الصيني التي أثارت أزمة بين واشنطن وبكين.

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ونشر دونالد جونيور صورة على صفحته في "انستغرام" لبايدن مرفقة بتعليق: "انتظر حتى يكمل منطاد التجسس الخاص بأعدائك مهمته قبل إسقاطه.. فوق المياه العميقة جدا لاستعادة الحمولة"، لتنهال التعليقات الساخرة من طرف متابعيه.

وأسقط الجيش الأمريكي المنطاد الصيني الذي "تسلل" إلى أجواء البلاد منذ عدة أيام، قبالة سواحل كارولينا، فور وصوله إلى منطقة آمنة فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

على إثر ذلك، تمت عملية انتشال حطام المنطاد، الذي كان يحلق على ارتفاع حوالي 60 ألف قدم (18288 مترا)، ويقدر أنه بحجم 3 حافلات مدرسية.

وكان المسؤولون الأمريكيون يهدفون إلى تحديد توقيت العملية حتى يتمكنوا من استعادة أكبر قدر ممكن من الحطام قبل أن يغرق في المحيط، وكان البنتاغون قد قدر في وقت سابق أن أي منطقة حطام ستكون كبيرة.

المصدر: RT