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"مزحة سمجة".. ماسك يعلق على خبر إسقاط المنطاد الصيني بصورة غريبة!

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الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
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علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على خبر إسقاط منطاد التجسس الصيني الذي أثار أزمة بين بكين وواشنطن.

ونشر ماسك صورة غريبة على "تويتر" لمنزل تحمله مجموعة من البالونات بينما تستهدفها صواريخ طائرة حربية. وأثارت التغريدة سخرية البعض، حيث لم يفهموا الرسالة التي أراد إيصالها، بينما اعتبر آخرون أن تغريدته عبارة عن مزحة سمجة لا معنى لها.

وأسقط الجيش الأمريكي المنطاد الصيني الذي "تسلل" إلى أجواء البلاد منذ عدة أيام، قبالة سواحل كارولينا، فور وصوله إلى منطقة آمنة فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

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على إثر ذلك، تمت عملية انتشال حطام المنطاد، الذي كان يحلق على ارتفاع حوالي 60 ألف قدم (18288 مترا)، ويقدر أنه بحجم 3 حافلات مدرسية.

وكان المسؤولون الأمريكيون يهدفون إلى تحديد توقيت العملية حتى يتمكنوا من استعادة أكبر قدر ممكن من الحطام قبل أن يغرق في المحيط، وكان البنتاغون قد قدر في وقت سابق أن أي منطقة حطام ستكون كبيرة.

المصدر: RT

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