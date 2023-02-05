خلال جولته في أمريكا اللاتينية.. وزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس الكوبي

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم السبت، الرئيس الكوبي ميغل دياز كانكل، في العاصمة هافانا.

وأوضحت قناة "العالم" أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الدولية.

وأمس السبت، وصل أمير عبد اللهيان إلى العاصمة الكوبية هافانا، وكان في استقباله بالمطار نائب وزارة الخارجية الكوبية للشؤون الدولية.

وفي جولته على أمريكا اللاتينية، زار وزير الخارجية الإيراني بداية نيكاراغوا، حيث التقى كبار المسؤولين فيها وفي مقدمهم الرئيس دانييل أورتيغا ووزير الخارجية دينيس مونكادا ورئيس مجلس النواب.

في حين كانت محطته الثانية في القارة اللاتينية كاراكاس، حيث التقى بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووزير الخارجية إيفان خيل بينتو ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزير النفط طارق العيسمي ونائبة رئيس الجمهورية ديلسي رودريغز ورئيس مجلس النواب خورجي رودريغز.

المصدر: "العالم"