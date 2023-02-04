شمخاني يزور موسكو الأسبوع المقبل

قال زامير كابولوف مدير القسم الآسيوي الثاني بالخارجية الروسية، إن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني سيصل إلى روسيا الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات حول أفغانستان.

وأضاف كابولوف أن شمخاني سيشارك في الاجتماع التقليدي متعدد الأطراف بشأن أفغانستان على مستوى رؤساء مجالس الأمن في عدة دول.

وقال كابولوف "هذا حدث مخطط له، لقد بدأ منذ فترة طويلة. ستكون أفغانستان الموضوع الرئيسي".

وردا على سؤال عما إذا سيتم التطرق خلال المشاورات لهجوم الطائرات المسيرة على منشآت عسكرية في أصفهان الإيرانية، أجاب كابولوف بالنفي، قائلا: "على حد علمي، لا يوجد شيء من هذا القبيل على جدول الأعمال".

في مايو الماضي، استضافت دوشنبيه عاصمة طاجيكستان الجولة الرابعة من المشاورات المتعددة الأطراف لأمناء مجلس الأمن حول أفغانستان. وشارك في الاجتماع أمناء مجالس الأمن لكل من الهند وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

المصدر: نوفوستي