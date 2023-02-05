عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتجون ضد حكومة نتنياهو

احتج عشرات الآلاف من الإسرائيليين يوم السبت في مظاهرة أسبوعية ضد الإصلاحات القضائية المقترحة من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وسار المتظاهرون في موقعين في مدينة تل أبيب الساحلية بوسط البلاد، ملوحين بالأعلام ورددوا هتافات مناهضة لوزير العدل.

وظهر على لافتة رفعها طبيب في احتجاج تل أبيب كتابة: "أطباء يناضلون من أجل حياة الديمقراطية".

كما وردت أنباء عن احتجاجات أصغر في مدن إسرائيلية عدة.

جدير بالذكر أن هذا الاحتجاج هو الخامس ضد الحكومة الجديدة، وهي تحالف من الأحزاب القومية المتشددة واليمينية المتطرفة تولت السلطة في ديسمبر الماضي.

وكانت الحكومة قد أطلقت مقترحات لإضعاف المحكمة العليا من خلال منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة بأغلبية بسيطة. كما تريد منح البرلمان السيطرة على تعيين القضاة وتقليص استقلالية المستشارين القانونيين.

المصدر: "أ ب"