كندا ترسل أول دبابة "ليوبارد 2" إلى قوات كييف

باشرت كندا في تنفيذ وعودها بتسليم مدرعات قتالية إلى كييف، ووصلت أول دبابة "ليوبارد 2" من جملة الدبابات المزمع تسليمها إلى قوات كييف.

وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند يوم السبت: "اليوم، غادرت طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية مدينة هاليفاكس وعلى متنها أول دبابة قتالية رئيسية من طراز ليوبارد 2، والتي ينقلها بلدنا إلى أوكرانيا".

وكتبت في حسابها على "تويتر"، وأرفقت صورة تظهر لحظة شحن الدبابة على متن الطائرة: "تقف كندا إلى جانب شعب أوكرانيا، وسنواصل تزويد القوات المسلحة لأوكرانيا بكافة الوسائط الضرورية للنصر".

يشار إلى أن أناند ذكرت في وقت سابق، أنه في المجموع، تعتزم الحكومة الكندية نقل 4 دبابات من هذا النوع إلى أوكرانيا وذلك في إطار الميزانية العمومية لوزارة الدفاع.

وبحسب الوزيرة، من المقرّر أن تتم عمليات التسليم خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر: نوفوستي