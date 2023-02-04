دعما لروسيا.. اعتصام في إيطاليا ومطالبات بالانسحاب من الناتو

اعتصم أكثر من 500 شخص في الساحة المركزية في فيرونا بإيطاليا للاحتجاج على العقوبات المناهضة لروسيا، والمطالبة بانسحاب إيطاليا من الناتو ووقف توريد الأسلحة إلى كييف.

شاركت في تنظيم الاعتصام يوم السبت جهات عدة من بينها، جمعية فينيتو-روسيا والحركة العامة فيرونا من أجل الحرية.

وعبر المشاركون عن معارضتهم لسياسة بلادهم تجاه أحداث أوكرانيا وقال بالمارينو زوكاتيلي، رئيس فينيتو-روسيا ، لمراسل تاس.: "نحن نعتبر الناتو منظمة خطيرة تعزز سياسة الحرب. من الخطير جدا الاستمرار في تسليح أوكرانيا، البلد الذي نعرف من يتحكم فيه. بالإضافة لذلك، نرى أنه من الصواب استيضاح أسباب تدخل روسيا الاتحادية، التي أجبرت على شن العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف زوكاتيلي "نحن نعارض إرسال أسلحة إلى أوكرانيا وندعو لوقف الأعمال العدوانية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، التي يبدو أنها تفعل كل ما بوسعها لتوسيع نطاق الحرب".

ورفع منظمو المظاهرة لافتات كبيرة تحمل شعارات تدعم انسحاب إيطاليا من الناتو ورفع العقوبات المناهضة لروسيا. وجلب بعض المشاركين الأعلام الروسية.

المصدر: تاس