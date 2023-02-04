بريغوجين: استراتيجية قوات "فاغنر" مثل لعبة شطرنج معقدة

صرح مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، بأن استراتيجية الشركة العسكرية الخاصة فاغنر" هي مثل لعبة الشطرنج، وليست رقعة شطرنج تضربها على رأس الخصم حتى يصرخ من الألم.

وردا على طلب التعليق على افتراض صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الجيش الروسي يمكنه استخدام استراتيجية الشركات العسكرية الخاصة، وشرح الاستراتيجية، قال بريغوجين: "دعونا لا نناقش استراتيجية قوات فاغنر هناك أشخاص داخل الشركة أكثر دراية عسكريا مما أنا عليه الآن".

وتابع: "بالنسبة لأولئك الذين لا يلعبون الشطرنج، سأشرح لكم.. إنها ليست نوع اللعبة التي يجب أن تضرب فيها رقعة شطرنج على رأس الخصم حتى يصرخ من الألم".

وفي وقت سابق، تحدث قائد قوات "فاغنر"، عن الوضع بالقرب من أرتيموفسك "باخموت"، ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية، التي تبتعد عن بلدة بلاغوداتنوي، الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي، تطلق النار بشكل دوري من الدبابات.

المصدر: لينتا.رو