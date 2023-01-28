مؤسس "فاغنر" الروسية يقترح على واشنطن افتتاح فرع لشركته في الولايات المتحدة

كتب مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغني بريغوجين، رسالة مفتوحة إلى وزارة الخزانة الأمريكية، اقترح فيها على واشنطن فتح فرع لمجموعة "فاغنر" في الولايات المتحدة.

وجاء في الرسالة التي عنونها باسم وزيرة الخزانة الأمريكية: "عزيزتي السيدة جانيت يلين! تطلب شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة موافقتك على فتح فرع لمنظمتنا في الولايات المتحدة لتعزيز الروابط مع وزارة الخزانة الأمريكية".

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ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق بيانا على موقعها جاء فيه: "اليوم، نعلن مجددا عن فرض عقوبات ضد مجموعة فاغنر باعتبارها كيانا أجنبيا يعمل كمنظمة إجرامية خطيرة عابرة للحدود".

وتتهم السلطات الأمريكية فاغنر بالقيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي، وفرضت قيودا ضد الشركات والأفراد المرتبطين بالجماعة.

المصدر: نوفوستي