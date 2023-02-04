نقابة الإعلام في الجزائر تدين العقوبات الكندية الجديدة ضد وسائل إعلام روسية

أكد رئيس نقابة المؤسسات الإعلامية في الجزائر، رياض خوفيلي، أن العقوبات التي فرضتها الحكومة الكندية على وسائل الإعلام الروسية، انتهاك لحرية التعبير.

وأوضح الخويلي لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن تقييد حرية الإعلام تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، التي تنص على ضرورة احترام حرية التعبير، وحق الشعوب في الحصول على المعلومات، وتقصي الحقائق من مختلف المصادر، مشيرا إلى أن "هذه العقوبات تتعارض مع الادعاءات الغربية، عن الديمقراطية، وحرية التعبير، وتنوع الآراء".

وأكد تضامن نقابة المؤسسات الإعلامية الجزائرية، مع الإعلاميين والصحفيين الروس.

جاء ذلك عقب فرض كندا، أمس الجمعة، عقوبات على مجموعة "روسيا اليوم" الإعلامية، و38 صحفيا وممثلا روسيا، ونائبا في مجلس الدوما الروسي، بدعوى نشرهم معلومات "مضللة".

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ومن جانبه، صرح السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، بأن العقوبات المفروضة على روسيا، تبقى غير قانونية، طالما أن مجلس الأمن الدولي لم يصادق عليها، مشيرا إلى أن الغرب نسي القانون الدولي منذ فترة طويلة.

كما أفاد مدير عام مجموعة "روسيا اليوم" الإعلامية، دميتري كيسليوف، بأن العقوبات التي فرضتها كندا ضد عدد من الصحفيين، والممثلين، والمسؤولين الروس، استمرار للتصعيد الغربي، الذي سيؤدي إلى آثار كارثية على المدى البعيد.

المصدر: نوفوستي