موسكو تعرب عن تقديرها لموقف الدول الإفريقية المتوازن رغم الضغوط الغربية

قال السفير المكلف بالمهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، رئيس منتدى الشراكة الروسية - الإفريقية، إن موسكو ممتنة للدول الإفريقية على سياستها المتوازنة والمعقولة تجاه روسيا.

وأضاف السفير أوليغ أوزيروف، في تصريح اليوم السبت، أن روسيا ترى أيضا أن العديد من الدول الإفريقية قد اتخذت "موقفا محايدا شكليا" بشأن الوضع في أوكرانيا، على الرغم من ضغوط الغرب.

ومن المقرر عقد القمة الروسية - الإفريقية الثانية في يوليو 2023، في مدينة بطرسبورغ.

وقد صرح أوزيروف في وقت سابق، بأن المنتدى الثاني سيخصص إلى حد كبير للتعاون الاقتصادي والإنساني بين روسيا الاتحادية والدول الإفريقية، بما في ذلك أمن الغذاء والطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية الإفريقية الأولى عقدت في عام 2019 في سوتشي بمشاركة رؤساء معظم الدول الإفريقية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق إن شركاءنا في إفريقيا يدركون ما يحدث ويعرفون ما يقوم به الغرب لبناء عالم أحادي القطب ومنع تشكل نظام عالمي ديمقراطي جديد.

وانتقد لافروف في أكثر من مناسبة الضغوط التي تمارسها واشنطن على العديد من الدول بهدف منعها من التعاون مع روسيا.

المصدر: وكالات