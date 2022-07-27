لافروف: شركاؤنا في إفريقيا مدركون لما يحدث وما يقوم به الغرب لبناء عالم أحادي القطب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن شركاءنا في إفريقيا يدركون ما يحدث ويعرفون ما يقوم به الغرب لبناء عالم أحادي القطب ومنع تشكل نظام عالمي ديمقراطي جديد.

لافروف: نسعى لتعزيز لتطوير سلاسل التوريد بين روسيا وإثيوبيا وتعزيز التجارة بين البلدين

لافروف: الشركاء في إفريقيا يفهمون أسباب ما يحصل ويعرفون ما يقوم به الغرب للقيام ببناء عالم أحادي القطب

لافروف: أخبرنا زملاءنا بآخر تفاصيل العملية العسكرية في أوكرانيا وموقف إثيوبيا متوازن

لافروف: واشنطن تحاول فرض وجهة نظرها على الدول وتطبيق السياسة الخاصة بها في كل العالم

لافروف: مواقفنا مع إثيوبيا متطابقة من القضايا العالمية بشكل مبني على التمسك بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة

لافروف: الغرب يحاول عرقلة عملية تشكل نظام عالمي ديمقراطي جديد

لافروف: روسيا وإثيوبيا جاهزتان لتنفيذ خطط جديدة للتعاون العسكري التقني

المصدر: RT