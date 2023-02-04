قال ميخائيل شيريميت، النائب في مجلس الدوما، إن الضربات على شبه جزيرة القرم الروسية بالصواريخ الأمريكية يمكن اعتبارها إعلان حرب من قبل الولايات المتحدة.

وأضاف شيريميت، "ستعتبر محاولة القوات الأوكرانية شن هجوم صاروخي على شبه جزيرة القرم إعلانا للحرب من قبل الولايات المتحدة. لقد حان الوقت لكي يدرك السياسيون الأمريكيون المؤسفون قبل فوات الأوان أن النكات مع روسيا وصخب السيوف ستنتهي بشكل سيئ".

ووفقا له، فإن جميع أعمال الجيش الأوكراني تشرف عليها واشنطن، ويتم إصدار الأوامر من هناك حيث يتم إطلاق النار من الأسلحة الأمريكية الموردة.

وتابع النائب قائلا: " في حالة حدوث استفزاز، ستكون سلطات كييف والقيمين عليها في الخارج مسؤولين بالكامل".

وأضاف النائب، "يجب أن نقنع الولايات المتحدة وأقرب خدمها بولندا بعدم جدوى العدوان على روسيا. يجب أن يدركوا أن الهجوم على بلد بسياج صاروخي ليس غبيا فحسب، بل قاتلا أيضا".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وصرحت السلطات الروسية مرارا وتكرارا بأن إمداد الأسلحة لن يسهم سوى في تأجيج الصراع ويزيد من معاناة المدنيين ويعيق أي حل سلمي.

المصدر: نوفوستي