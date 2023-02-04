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الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية تدعوان إيران لتنفيذ التزاماتها بشأن منشأة فوردو

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الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية تدعوان إيران لتنفيذ التزاماتها بشأن منشأة فوردو
AFP Satellite image ©2021 Maxar Technologies
منشآة فوردو النووية في إيران
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دعت الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية التي تضم بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إيران إلى "تنفيذ التزاماتها الدولية" بشأن المنشأة النووية في فوردو.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد: "ندعو إيران لتنفيذ التزاماتها الدولية التي تم فرضها بموجب الاتفاقيات حول الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى التعاون الكامل مع الوكالة في تطبيق الضمانات في فوردو".

وأشارت واشنطن وحلفاؤها إلى أن توضيحات إيران بشأن الانتهاكات "غير مرضية"، وأنها "تقيم أعمال إيران بناء على التقارير الموضوعية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس وفق إدعاءات إيران".

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وأضاف البيان أن "إنتاج إيران لليورانيوم المخصب في منشأة فوردو ينطوي على مخاطر ملموسة على نظام عدم الانتشار، ولا يمكن تفسيره بالاحتياجات المدنية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت عن انتهاك إيران لالتزاماتها الدولية من خلال أنشطتها في موقع فوردو النووي. وتحدثت الوكالة عن اكتشاف "تغيير غير معلن عنه" في عمل أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم حتى 60% في المنشأة.

بدورها، أعلنت إيران أن تقرير الوكالة الدولية مبني على "معلومات قديمة" و"أخطاء" أحد المفتشين.

المصدر: تاس

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