"لا نحب شراب القيقب".. مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية تعلق على العقوبات الكندية

ردت الدائرة الصحفية لمجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، بسخرية في تعليقها على ضمها لقائمة العقوبات الكندية، مشيرين إلى أنهم "لم يحبوا قط شراب القيقب"، و"الهوكي لدينا ممتاز".

وقالت الخدمة الصحفية للمجموعة الإعلامية، على قناتها في "تيليغرام": "لم نحب قط شراب القيقب، ولعبة الهوكي لدينا ممتازة".

وتتصدر كندا، الترتيب العالمي في صناعة شراب القيقب العالمية، بنسبة بلغت 71%، وهي المنتج العالمي الرائد لمنتجات القيقب، ويتم استخدام شراب القيقب الكندي بشكل متزايد كبديل للسكر، في مجموعة متنوعة من الأطعمة، مثل الحلويات والمخبوزات.

كما تحظى لعبة الهوكي بشعبية عالية جدا، في الأوساط الكندية، وكذلك روسيا.

وجاء رد المجموعة الإعلامية، بعد أن قامت وزارة الخارجية الكندية، بإضافة 38 اسما جديدا، و16 كيانا قانونيا، من ضمنهم مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، لقائمة العقوبات الروسية متهمة إياهم بنشر "معلومات مضللة والدعاية".

كما شملت العقوبات، نائب رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية دميتري جورنوساتيف، والمذيع على شاشة التلفزيون الحكومي الروسي، سيرغي بريليف.

ومن جانبه، أكد السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، أن روسيا سترد على العقوبات الكندية الجديدة، التي استهدفت مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، وعددا من الصحفيين والفنانين.

المصدر: نوفوستي