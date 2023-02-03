رئيس وزراء بولندا يعترف بأن روسيا تتكيف مع العقوبات المفروضة ضدها

اعترف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، بعدم فعالية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، مشيرا إلى أن تلك العقوبات "تعمل إلى حد النصف".

وقال مورافيتسكي في مقابلة مع Interia، نشرت اليوم الجمعة، خلال تعليقه على توقعات "صندوق النقد الدولي" بأن روسيا في العام الحالي والعام المقبل ستسجّل نموا وتطورا بوتيرة أسرع من ألمانيا: "أولاً، لقد تعلمت روسيا كيف تلتف على العقوبات".

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وأضاف: "ثانيا، قفزت أسعار المواد الخام بشكل حاد. كما أن الميزانية الروسية، حتى مع انخفاض المبيعات، فإنها تكسب أكثر. وهذا يؤدي إلى انخفاض أقل في الناتج المحلي الإجمالي، ومجرد ركود سطحي."

يُشار إلى أنّه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وسّعت دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي تخطط بروكسل لتطبيقها في 24 فبراير، تشمل قيودا بقيمة 10 مليارات يورو.

المصدر: تاس