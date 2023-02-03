نائب وزير الدفاع الروسي يتفقد الخطوط الأمامية على الجبهة (فيديو)

زار نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، الخطوط الأمامية على الجبهة حيث تتواجد القوات الخاصة "أخمات" والفيلق الثاني بالجيش في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وبحسب ما أفاد به قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، آبتي علاء الدينوف، سار يفكوروف على طول الطريق على خط التماس مع القوات الأوكرانية، وتفقد جاهزية المقاتلين وتحصين نقاط إطلاق النار.

وتتزامن زيارة نائب وزير الدفاع الروسي وتفقده للقوات المتواجدة على الخطوط الأمامية مع مواصلة الجيش الروسي تقدمه وسيطرته على مناطق استراتيجية مهمة جديدة على محور دونيتسك.

كذلك تقدم الجيش الروسي نحو أوغليدار في حلقة نصف دائرية من الشرق والجنوب الشرقي، وتمكن من قطع خطوط إمداد الجيش الأوكراني، لإحكام السيطرة واستعادة المدينة.

المصدر: RT