الإعلام الألماني: برلين تدرس استرداد سلاح من قطر لإرساله إلى أوكرانيا

ذكرت صحيفة Sueddeutsche Zeitung أن برلين تدرس إعادة شراء مدافع Gepard ذاتية الدفع المضادة للطائرات التي تم نقلها سابقا إلى قطر لإمداد أوكرانيا بها.

وكانت شركة Krauss-Maffei Wegmann قد باعت قطر 15 مدفعا خرجت من الخدمة في الجيش الألماني من طراز Gepard ذاتية الدفع المضادة للطائرات بإذن من حكومة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، حيث كانت هذه المجموعة تضمن أمن قطر خلال أحداث كأس العالم.

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وبحسب الصحيفة، فبعد وقت قصير من نهائي البطولة، التي أقيمت في 18 ديسمبر الماضي، وصل ممثلو ألمانيا إلى وزارة الخارجية القطرية "بطلب عاجل" للحديث عن مخزون Gepard والذخيرة الاحتياطية.

وتعتزم ألمانيا، وفقا للصحيفة، نقل آخر سبع مدافع من هذا الطراز إلى أوكرانيا، ليصل العدد الإجمالي الذي سينقل إلى أوكرانيا إلى 37 مدفعا.

لكن المشكلة تظل في أن الذخيرة الخاصة لمدافع Gepard تنتج في سويسرا، التي لا تسمح بعد بتسليمها نظرا لوضعها الحيادي، على الرغم من الطلبات العديدة التي قامت بها الحكومة الألمانية. وهكذا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه حول ذخيرة Gepard ما إذا كان سيتم الحصول عليها من البرازيل وقطر، لأنها لم تعد تنتج في سويسرا، وإنما في ألمانيا وهولندا، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

المصدر: نوفوستي