كييف تحث المفوضية الأوروبية على عقد إحاطات أسبوعية بشأن العقوبات ضد روسيا

اقترح رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك أن تجري المفوضية الأوروبية إحاطات أسبوعية بشأن تشديد العقوبات ضد روسيا.

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وأفاد مكتب الرئاسة الأوكراني بأن رئيسه أندريه يرمان بحث اليوم الجمعة خلال لقائه مع رئيس المكتب الرئاسي للمفوضية الأوروبية بيورن زيابرت والمستشار الدبلوماسي لرئيسة المفوضية الأوروبية فيرناندو أندرسن، تشديد ضغط العقوبات على روسيا.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "حث أندريه يرماك ممثلي المفوضية الأوروبية على مواصلة تشديد ضغط العقوبات على روسيا... واقترح عقد إحاطات أسبوعية لممثلي الدول الشركاء".

وتابع البيان أنه من المخطط أن تتم أثناء هذه الإحاطات مناقشة مسائل تشديد العقوبات ضد المؤسسات والشخصيات الروسية "التي لا تزال تدعم العدوان الروسي ضد أوكرانيا" والنظر في مقترحات ورؤية الجانب الأوكراني بالإضافة إلى اتجاهات الخطوات المقبلة لتعزيز سياسة العقوبات.

المصدر: نوفوستي