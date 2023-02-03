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لافروف: مفهوم حديث للسياسة الخارجية الروسية قيد الدراسة من قبل الرئيس بوتين

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لافروف: مفهوم حديث للسياسة الخارجية الروسية قيد الدراسة من قبل الرئيس بوتين
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مفهوما محدثا للسياسة الخارجية لروسيا قيد الدراسة والاطلاع من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف لافروف في اجتماع للجنة المجلس العام لحزب روسيا الموحدة حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج "حاليا مفهوم محدث للسياسة الخارجية للاتحاد الروسي قيد البحث..  تم أخذ في الاعتبار جميع العناصر والمهام الجديدة".

من جهته علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على سؤال صحفي حول متى يوافق بوتين على مفهوم السياسة الخارجية؟، قائلا: "الكرملين سيعلن متى سيوافق الرئيس فلاديمير بوتين على مفهوم السياسة الخارجية المحدث.. عندما تتم الموافقة على (المفهوم المحدث) سنبلغكم بذلك".

المصدر: نوفوستي

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