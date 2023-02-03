صحيفة: أردوغان يعتبر الانتخابات المقبلة مفصلية لتركيا وحان الوقت لتعلم فنه في الفوز

كشفت وسائل إعلام تركية قريبة من دوائر السلطة أن الرئيس رجب طيب أردوغان يولي اهتماما كبيرا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 14 مايو ويعتبرها مفصلية في تاريخ تركيا.

وقال الكاتب الصحفي المقرب من دوائر السلطة، عبد القدير سيلفي، في مقال نشرته صحفية "حرييت"، إن أردوغان يركز كثيرا على الانتخابات المقبلة، ويعتبر أنها ستكون نقطة تحول في الرؤية المستقبلية للدولة.

وأشار كاتب المقال إلى أنه في الوقت الذي لم تحدد فيه المعارضة بعد مرشحها للانتخابات الرئاسية، زار أردوغان زار 66 مقاطعة وعقد 34 اجتماعا مع الناس.

وقال سيلفي: "السياسيون ليسوا فضوليين، ولكن حان الوقت لتعلم فن أردوغان في الفوز بالانتخابات".

وكان الرئيس التركي قد صرح في وقت سابق بأن الانتخابات العامة (الرئاسية والبرلمانية) في البلاد كانت مقررة في 14 مايو.

وقال أردوغان إن الحكومة ستقترح على البرلمان قبول 14 مايو موعدا لإجراء الانتخابات العامة في تركيا، وفي حال الرفض، ستستخدم صلاحيات الرئيس.

ويتمتع أردوغان بصلاحيات تسمح له بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد 60 يوما من صدور المرسوم.

وسيكون أردوغان مرشح "اتحاد الجمهورية" في الانتخابات المقبلة. ولم يعلن تحالف أحزاب المعارضة الستة بعد عن مرشح.

المصدر: نوفوستي