 أردوغان حول ترشحه للانتخابات: لقد تم "تصفير العداد" عام 2018 وأين كان عقل المعارضة مذاك؟

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أحزاب المعارضة التركية التي احتجت على ترشحه للانتخابات الرئاسية، مؤكدا دستورية خطوته ومتهما المعارضة باللجوء إلى "سيناريوهات الفوضى".

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وقال أردوغان خلال كلمة له في افتتاح مشاريع في مدينة دينيزلي، بجنوب غرب تركيا أمس السبت، إن "الطاولة السداسية" للمعارضة التركية لم تتمكن طوال عام، وحتى الآن من اختيار مرشح توافقي للانتخابات المقبلة، و"يحاولون إخفاء هذا الأمر ونظرا لفشلهم هذا بدأوا برمي التهم على ترشحي".

وأشار أردوغان إلى أنه مع انتخابات العام 2018 تم التحول لنظام الحكم الجديد في تركيا، وتم "تصفير العداد" في تلك الانتخابات، مشددا على أن الرئيس الذي انتخب في 2018 هو "أول رئيس للجمهورية التركية في النظام الجديد"، وتساءل: "أين كان عقل المعارضة طوال السنوات الأربع والنصف الماضية؟".

واعتبر أن المعارضة "تخشى يوم الانتخابات والخسارة فيها فتلجأ إلى سيناريوهات الفوضى"، وقال: "نقول كفى للأطراف الخارجية التي توجهت إلى الطاولة السداسية بدلا عن الإرادة الشعبية وتسعى للهندسة السياسية"، مضيفا أنه في انتخابات 14 مايو "سندفن من خلال صناديق الاقتراع، عصر الوصاية ومن ينادون به ويسعون إليه".

وتابع: "يتلفظ قادة المعارضة التركية بكلام قبيح، يتعلق بأن الطاولة السداسية ستدير رئيس الجمهورية الذي سيرشحونه، ليدير هو البلاد".

وتأتي تصريحات أردوغان بعد أن صرح زعماء 6 من أحزاب المعارضة التركية (الطاولة السداسية)، في بيان لهم الخميس، بأن "أردوغان لا يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق الدستور والقوانين الحالية"، معتبرين أن ترشحه مخالف للدستور".

المصدر: RT + وسائل إعلام تركية