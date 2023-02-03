نائبة أمريكية تدعو بايدن إلى إسقاط "منطاد الاستطلاع الصيني" في سماء الولايات المتحدة

طالبت مارجوري تايلور غرين عضو مجلس النواب الأمريكي، الرئيس جو بايدن أن يسقط على الفور منطاد الاستطلاع حيث زعم البنتاغون أنه صيني بعد تعقبه في سماء الولايات المتحدة.

وقالت النائبة غرين عبر حسابها في "تويتر": "يتعين على بايدن إسقاط منطاد التجسس الصيني على الفور".

وأضافت غرين أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "لن يتوانى عن فعل ذلك.. لن يتسامح الرئيس ترامب مع الكثير من الأشياء التي تحدث لأمريكا".

Under Biden:



Pentagon tracks Chinese Spy Balloon for days over US & does NOT shoot it down.



Abandons Americans & $85 billion in US military equipment & arms in Afghanistan.



Won’t secure our border- 5+ million people invade.



The Biden admin is impotent.https://t.co/QUIDAUfOzx — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) February 3, 2023

في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، أن الجيش تعقب منطاد استطلاع فوق الجزء الشمالي من الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعرب عن ثقته في أن الجسم الذي طار في سماء البلاد يخص الصين، واتخذت السلطات تدابير طارئة لحماية المعلومات السرية.

وبحسب مزاعم وسائل الإعلام والبنتاغون فإن المنطاد طار من جزر ألوشيان عبر كندا ووصل إلى ولاية مونتانا.حيث توجد قاعدة مالمستروم الجوية مع صوامع إطلاق لصواريخ مينوتمان 3 الباليستية العابرة للقارات.

المصدر: نوفوستي