 
مباشر

الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدمر محطة رادار أمريكية وأخرى أوكرانية في زابوروجيه

أخبار العالم

الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدمر محطة رادار أمريكية وأخرى أوكرانية في زابوروجيه
Globallookpress Russian Ministry of Defence
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uofc

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير القوات الجوية الفضائية الروسية لمحطة رادار أمريكية وأخرى أوكرانية في منطقة زابوروجيه.

إقرأ المزيد
تقدم ميداني للوحدات الروسية وكييف تنقل جنود الاحتياط إلى شمال لوغانسك
تقدم ميداني للوحدات الروسية وكييف تنقل جنود الاحتياط إلى شمال لوغانسك

جاء ذلك في التقرير اليومي للوزارة ليوم الخميس، حيث تابع التقرير بأن القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت محطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات من طراز AN/TPQ-37 وأخرى أوكرانية من طراز 35D6.

إضافة إلى ذلك اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 4 قاذفات من راجمة الصواريخ "هيمارس" وأسقطت 5 طائرات مسيرة في جمهورية لوغانسك الشعبية وخاركوف وخيرسون.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

381 طائرة

206 مروحية

3001 طائرة بدون طيار

402 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

7719 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1003 راجمة صواريخ متعددة

3981 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

8249 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا