أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير القوات الجوية الفضائية الروسية لمحطة رادار أمريكية وأخرى أوكرانية في منطقة زابوروجيه.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للوزارة ليوم الخميس، حيث تابع التقرير بأن القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت محطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات من طراز AN/TPQ-37 وأخرى أوكرانية من طراز 35D6.

إضافة إلى ذلك اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 4 قاذفات من راجمة الصواريخ "هيمارس" وأسقطت 5 طائرات مسيرة في جمهورية لوغانسك الشعبية وخاركوف وخيرسون.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

381 طائرة

206 مروحية

3001 طائرة بدون طيار

402 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

7719 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1003 راجمة صواريخ متعددة

3981 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

8249 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT