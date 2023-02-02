الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدمر محطة رادار أمريكية وأخرى أوكرانية في زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير القوات الجوية الفضائية الروسية لمحطة رادار أمريكية وأخرى أوكرانية في منطقة زابوروجيه.
جاء ذلك في التقرير اليومي للوزارة ليوم الخميس، حيث تابع التقرير بأن القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت محطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات من طراز AN/TPQ-37 وأخرى أوكرانية من طراز 35D6.
إضافة إلى ذلك اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 4 قاذفات من راجمة الصواريخ "هيمارس" وأسقطت 5 طائرات مسيرة في جمهورية لوغانسك الشعبية وخاركوف وخيرسون.
إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:
381 طائرة
206 مروحية
3001 طائرة بدون طيار
402 منظومة صواريخ مضادة للطائرات
7719 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى
1003 راجمة صواريخ متعددة
3981 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون
8249 مركبات عسكرية خاصة
المصدر: RT