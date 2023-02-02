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نيكي هايلي تدعو مؤيديها إلى مشاركتها في "إعلان كبير"

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نيكي هايلي تدعو مؤيديها إلى مشاركتها في
AFP
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دعت سفيرة أمريكا السابقة بالأمم المتحدة نيكي هايلي إلى مشاركتها في "إعلان كبير"، في تلميح مباشر إلى إطلاق حملتها الرئاسية، لتكون أول منافسة لدونالد ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري.

وقالت هايلي في تغريدة على "تويتر": "أنا وعائلتي لدينا إعلان كبير نشاركه معكم في 15 فبراير، ونعم بالتأكيد سيكون يوما رائعا في ساوث كارولينا"، داعية المؤيدين لحضور الحدث في تشارلستون أكبر مدن الولاية.

وكانت هايلي البالغة 51 عاما والتي شغلت منصب حاكمة ساوث كارولينا ستة أعوام قد صرحت سابقا أنها لن تترشح ضد رئيسها السابق ترامب.

لكن ترامب سارع الى نشر تعليق لاذع على شبكته الاجتماعية بدا وكأنه يشكك في ولائها، إذ كتب "على نيكي أن تتبع قلبها، وليس شرفها. يجب أن تترشح بالتأكيد".

ومن غير المرجح أن تكون هايلي آخر جمهورية تتقدم للمنافسة، حيث تكهن بعض المراقبين في واشنطن بأن إعلانها قد يؤدي إلى تشجيع مرشحين محتملين آخرين مثل رون ديسانتيس حاكم فلوريدا، ومايك بينس نائب الرئيس خلال ولاية ترامب.

ونالت هايلي ثلاثة بالمئة في استطلاعات الرأي الأولية لانتخابات عام 2024، وفقا لمؤسسة "مورنينغ كونسالت"، حيث حلت خلف ترامب الذي نال 48 بالمئة وديسانتيس 31 بالمئة وبينس الذي حقق أيضا مثلها نسبة من خانة واحدة.

المصدر: "أ ف ب"

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