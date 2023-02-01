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سيناتور أمريكي يدعو لإضافة روسيا وإيران إلى مشروع قانون عرضه بايدن لمنع بيع النفط للصين!

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سيناتور أمريكي يدعو لإضافة روسيا وإيران إلى مشروع قانون عرضه بايدن لمنع بيع النفط للصين!
Globallookpress
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دعا زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، لضم روسيا وإيران إلى مشروع قانون عرضه الرئيس جو بايدن يتضمن قائمة دول يمنع بيعها النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي.

وقال شومر ردا على سؤال الصحفيين حول إمكانية إضافة إيران وروسيا لهذا الحظر: "نفكر في إضافة بعض الدول الجديدة إلى مشروع القانون".

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وأضاف: "قد نفكّر في إضافة بعض البلدان الجديدة،.. إذا تم تمرير مثل هذا القانون ووقعه الرئيس جو بايدن، سيكون ذلك شيئا رمزيا للغاية في ما يتعلق بروسيا وإيران".

يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي صادق منتصف يناير الماضي على مشروع قانون يحظر بيع النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للصين.

المصدر: تاس

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