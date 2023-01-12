مجلس النواب الأمريكي يحظر بيع النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للصين

صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يحظر بيع النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للصين.

وأيد مشروع القانون أثناء التصويت، يوم الخميس، 331 من أعضاء المجلس، وصوت 97 عضوا ضد مشروع.

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ومن المتوقع الآن أن ينظر مجلس الشيوخ في مشروع القانون، وفي حال المصادقة عليه، سيحال إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع.

ويحظر مشروع القانون بيع النفط والمشتقات النفطية من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لأي شركات أو مؤسسات مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني أو خاضعة لسيطرته. ويستثني المشروع فقط المبيعات غير المخصصة لتصديرها إلى الصين كالمستهلك النهائي.

ويأتي ذلك على خلفية وصول مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى مستويات منخفضة قياسية في أعقاب بيع النفط منه في إطار جهود الإدارة الأمريكية لخفض أسعار الوقود.

واتهم زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ستيف سكاليز إدارة بايدن "باستنزاف" الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، وإضعاف الأمن الاقتصادي والاستراتيجي للولايات المتحدة.

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وأشار إلى أن الاحتياطي وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 1983.

وتشير بيانات وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن الإدارة الأمريكية باعت أكثر من 200 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي منذ نوفمبر عام 2021 في إطار الجهود لاستقرار أسواق الطاقة وخفض الأسعار.

ويتوقع المحللون أن مجلس الشيوخ الذي يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية فيه، لن يؤيد المبادرة.

المصدر: نوفوستي