تمديد حالة الطوارئ في ميانمار وتوقعات بتأجيل انتخابات أغسطس

أعلنت الحكومة العسكرية في ميانمار تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ استيلائها على السلطة قبل عامين، في خطوة تبدو تأجيلا لانتخابات كانت متوقعة في أغسطس المقبل.

وجاء في الإعلان الذي أذاعه تلفزيون "إم آر تي في" الحكومي، أن مجلس الدفاع والأمن الوطني، الذي اجتمع الثلاثاء، مدّد حالة الطوارئ لستة أشهر أخرى لأن البلاد لا تزال في وضع غير طبيعي، وهناك حاجة إلى وقت للتحضير لانتخابات سلمية ومستقرة.

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هذا ولم يتم الإعلان عن موعد محدّد للانتخابات، رغم أن رئيس المجلس العسكري الحاكم، الجنرال مين أونغ هلينغ، أشار إلى أنها قد تجرى في أغسطس.

وذكر التقرير أن الانتخابات ستجرى بعد استكمال أحكام حالة الطوارئ.

يشار إلى أن مجلس الدفاع والأمن الوطني هو هيئة حكومية إدارية دستورية، ولكنه من الناحية العملية يخضع لسيطرة الجيش.

كما تسمح حالة الطوارئ للجيش بتولي جميع الوظائف الحكومية، ما يمنح مين أونغ هلينغ السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

المصدر: أ ب