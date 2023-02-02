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هولندا تتهم مجموعة "قرصنة موالية لروسيا" بمهاجمة مواقع إلكترونية أوروبية

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هولندا تتهم مجموعة
Legion-Media
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أعلنت هولندا أن قراصنة إلكترونيين زعمت أنهم موالون لروسيا، "يقفون وراء هجوم سيبراني استهدف مستشفى في هولندا، ومستشفيات في دول أوروبية أخرى تدعم أوكرانيا".

وجاء إعلان جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية الهولندي، بعدما أعلن مستشفى "يو إم سي جي" في غرونينغن شمال هولندا، السبت الماضي أنّ موقعه الإلكتروني تعطّل جراء هجوم إلكتروني.

كذلك قال المركز الوطني الهولندي للأمن السيبراني اليوم، إنّ "مستشفيات أوروبية، بما في ذلك في هولندا، استهدفتها على الأرجح مجموعة القرصنة الموالية لروسيا "كيلنات".

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وأضاف أن تلك المجموعة "شنّت هجمات حرمان من الخدمات على المستشفيات (في بلدان) تساعد أوكرانيا".

ويتمّ في هجوم الحرمان من الخدمات إغراق الموقع المستهدف بطلبات وصول متزامنة.

وتابع المركز أنّ "هجمات الحرمان من الخدمة حققت حتى الآن نجاحا متوسطا وتأثيرها محدود".

وأعلنت مستشفيات في بريطانيا وألمانيا وبولندا والدول الاسكندنافية والولايات المتحدة أنّها تعرضت لهجمات مماثلة.

والأسبوع الماضي تعرّضت مواقع إلكترونية لمطارات وإدارات عامة وأخرى في القطاع المالي في ألمانيا لهجمات نسبت إلى مجموعة "كيلنات".

المصدر: "أ ف ب"

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