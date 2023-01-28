موسكو: واشنطن تجند قراصنة الإنترنت وتدرّب جيشا إلكترونيا أوكرانيّا

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن الولايات المتحدة تحضر لشن هجمات سيبرانية ضد روسيا، وتجند قراصنة معلوماتية وتدرب "جيشا إلكترونيا" أوكرانيّا.

وقال سيرومولوتوف: "الولايات المتحدة تدخل عقائدها العدوانية حيز التنفيذ ولا تخفي أن القيادة السيبرانية تنفذ عمليات ضد بلادنا. ونحن ندرك جيدا أن واشنطن تعمل بشكل مكثف على تجنيد قراصنة إلكترونيين مرتزقة، وتدريب جيش إلكتروني أوكراني".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة خلافا لرغبة غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "تعمل علنا على عسكرة فضاء المعلومات".

المصدر: تاس