واشنطن تدعو لاستئناف التفتيش المتبادل للمواقع النووية الروسية والأمريكية بإطار معاهدة "ستارت 3"

دعت الخارجية الأمريكية روسيا لاستئناف التفتيش المتبادل للمواقع النووية الروسية والأمريكية في إطار معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية "ستارت 3"، المبرمة بين موسكو وواشنطن.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "كل ما هو ضروري هو أن تسمح روسيا باستئناف الزيارات التفقدية على أراضيها في إطار معاهدة "ستارت"، مثلما كان يحدث ذلك على مدار عدة سنوات".

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وأضاف أن "ذلك يعني عقد اجتماع للجنة الاستشارية المشتركة. ولا يوجد هناك أي عقبة أمام زيارة الخبراء الروس للولايات المتحدة والقيام بالتفقد".

وكان السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف قد صرح بأن روسيا تعتبر دعوة الخبراء الأمريكيين إلى مواقعها الاستراتيجية "أمرا غير مناسب وغير مبرر".

بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف التزام روسيا بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وتواصل تبادل المعلومات، مشيرا إلى أن النهج الأمريكي الرامي إلى "ردع روسيا" يعتبر انتهاكا للمعاهدة.

المصدر: نوفوستي